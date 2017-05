Luxemburgo mira Libertadores e cita força da “mágica” Ilha do Retiro

Sem trabalhar há quase um ano, quando deixou o Tianjin Quanjian, da China, Vanderlei Luxemburgo deu início, nesta terça-feira, a um novo desafio em sua vitoriosa carreira. Apresentado pelos diretores do Sport, o técnico manteve a irreverência e autoconfiança de sempre, apesar de não conquistar um título desde 2011, quando venceu o Campeonato Carioca com o Flamengo.

“Não foi diferente do que eu imaginava [a estrutura]. Centro de Treinamentos, a motivação, a proposta de conquistas, de elevar esta grandeza do Sport a nível nacional, objetivando realmente estar entre as seis equipes que vão brigar pela Libertadores. E este é o primeiro objetivo nosso. Que os jogadores tenham este conhecimento, este discernimento do porquê de estar aqui”, disse abrindo sua apresentação.

Perguntado sobre títulos, disparou: “Me cobram muito nestes últimos tempos. Estão me cobrando bastante. E eu acho isto legal. Se estão me cobrando é porque eu tenho valor”, assegurou antes de completar. “Eu tenho que mostrar para mim, não para vocês [imprensa]. Tenho que mostrar para mim. Se vocês me cobram é porque sou um técnico vitorioso”, garantiu.

Luxemburgo também rasgou elogios aos torcedores do Leão, além de destacar a “magia” da Ilha do Retiro: “A primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui não era quebrar o gelo da equipe do Sport. Era quebrar o gelo desta ‘magia’ que é a Ilha. É uma coisa fantástica, é difícil ganhar do Sport aqui, já estive diversas vezes. Então eu tinha que quebrar o gelo da ‘magia’ da Ilha. Tinha a chegada, o estádio, a torcida. Aquele ‘cazá’, ‘cazá, ‘cazá’ entra dentro de campo”, afirmou o treinador de 65 anos.

Depois, ele completou: “Para mim, este torcedor [do Sport] não é um torcedor normal, ele está acima disso. Para mim, ele é o centroavante da equipe. A partir de agora vamos chamar este ‘centroavante’ da equipe para realmente encher a Ilha”, completou.

Luxemburgo revelou, ainda, que quase assumiu o Leão antes de começar no Bragantino, equipe que o fez despontar para o futebol brasileiro com a conquista do Campeonato Paulista, em 1990. “O Sport parece que está na minha vida há bastante tempo, porque antes de eu começar no Bragantino, quase vim trabalhar aqui. Já tinha pintado conversas em diversas vezes, mas não tive a oportunidade”, contou.

Após a apresentação, o técnico foi a campo comandar seu primeiro treino como comandante da equipe pernambucana. Ele, inclusive, como disse, já estará no banco de reservas nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), quando o Sport recebe o Botafogo pelo jogo de volta da Copa do Brasil na “mágica” Ilha do Retiro.