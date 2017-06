Gols de Clayton podem dar “dor de cabeça” para Carille montar equipe

Quando o Corinthians venceu o Santos no último final de semana, Fábio Carille já tinha na cabeça a formação que usaria no compromisso seguinte, o da quarta-feira, contra o Vasco. No entanto, o bom desempenho no Rio de Janeiro até mesmo de jogadores que saíram do banco, como Clayton, autor de dois gols, pode fazer o técnico pensar um pouco mais antes de definir os onze titulares para o próximo jogo.

Sem poder contar com Romero e Rodriguinho na partida em São Januário, já que ambos foram servir as seleções paraguaia e Brasileira, o treinador escolheu Clayson e Marquinhos Gabriel como substitutos. Ambos corresponderam, respectivamente com assistência e gol. Entretanto, Clayton e seus dois gols no segundo tempo indicaram que a concorrência ainda está aberta.

“A gente trabalha sério, dá o nosso melhor para poder chegar em campo e render, agora a dor de cabeça é dele. Os atacantes estão muito bem, Rodriguinho e Romero até foram para a seleção, Clayson e Marquinhos que saíram jogando foram muito bem, e nós três que entramos ajudamos a equipe com a vitória, então é uma grande dor de cabeça para ele e acho que ele gosta dessa dor de cabeça”, comentou Clayton, sabendo que o treinador irá considerar a escalação de quem veio do banco e agradou.

Diante do São Paulo, no próximo domingo, Carille ainda não poderá contar com seus atletas cedidos à Seleção. Sem confirmar até o momento se irá repetir a escalação com Clayson e Marquinhos Gabriel no clássico, o treinador terá em Clayton uma opção interessante para considerar.