Cuca admite queda de Tchê Tchê e planeja ter Bruno Henrique na Libertadores

Não é apenas o torcedor do Palmeiras que percebe uma queda de rendimento do volante Tchê Tchê nesta temporada. Peça fundamental do Palmeiras em 2016, o camisa 8 da equipe ainda não conseguiu repetir neste ano as boas atuações que teve durante a campanha do título brasileiro.

Após a saída do técnico Eduardo Baptista, o volante chegou a conceder entrevista atribuindo sua baixa produtividade ao posicionamento com o antigo treinador, em que recebia a bola de costas para o ataque. Após a chegada de Cuca, porém, seu desempenho não melhor, e o próprio técnico reconhece que o atleta não é o mesmo.

“O Tchê Tchê não está sendo aquele do ano passado, é verdade. Mas ele não está jogando mal, alterna alguns momentos dentro do jogo e precisa estar com a moral elevada para render. Ao natural, ele vai recuperar confiança e futebol. Tenho muita confiança nele”, afirmou o técnico.

Nas próximas semanas, Tchê Tchê terá mais um obstáculo para se manter como titular do Palmeiras. O ex-corintiano Bruno Henrique já acertou contrato com o Verdão e irá reforçar o time de Cuca, que fez elogios ao atleta e já planeja como irá utilizá-lo nas oitavas de final da Libertadores.

“Bruno Henrique é um grande jogador. Reúne a pegada e marcação com a saída de bola com qualidade. Vai nos fortalecer bastante. Estava jogando até pouco tempo, segunda ou terça já deve estar aqui. Ele está em uma boa condição física para estrear, quem sabe já no dia 5”, finalizou.

Nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras encara o Barcelona de Guayaquil, fazendo o segundo confronto em sua Arena. Já no Campeonato Brasileiro a próxima rodada será contra o Bahia, domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.