Cláudio Winck é reintegrado e Alex Santana é rebaixado para o sub-23

A quarta-feira foi de mudanças no Internacional. O grupo do Colorado se reapresentou no CT Parque Gigante, após o empate por 0 a 0 com o Paraná, jogando em casa. Enquanto os titulares na partida fizeram um trabalho regenerativo, os reservas foram ao gramado e realizaram atividades.

A novidade foi a presença do lateral direito Cláudio Winck. O jogador estava atuando no sub-23 do clube e era um dos destaques do time. O Internacional está com carência na posição, desde a saída de William para Wolfsburg, e o técnico Guto Ferreira não encontrou um substituto ideal para o atleta.

O treinador já utilizou Junio e improvisou Edenílson, Fabinho e Danilo Silva na vaga. No último jogo, Ceará iniciou a partida entre os titulares e foi substituído no intervalo. Após a partida, o lateral desabafou e afirmou que ficou sabendo poucas horas antes que iria atuar. A direção colorada parece não ter gostado da declaração do jogador e deve rescindir o contrato com o atleta, que acabaria em dezembro.

Por outro lado, o meia Alex Santana foi afastado e vai atuar na equipe sub-23 do Colorado. O jogador foi punido por ter não ter se apresentado para os treinos de segunda-feira, sem ter apresentado motivo pela ausência. O atleta estava emprestado ao Paraná, mas a direção do Inter pediu o retorno do meia para ser uma alternativa no meio. Alex Santana foi relacionado para dois confrontos, mas não chegou a entrar.

O zagueiro Ernando e o atacante Carlos, que estavam com desconforto muscular e não foram relacionados para o jogo contra o Paraná, participaram da atividade desta quarta e ficam à disposição de Guto para a partida contra o Brasil de Pelotas. Além deles, Eduardo Sasha, que sofreu uma pancada no joelho no último duelo, não preocupa. Contudo, o uruguaio Nico López será reavaliado pelo Departamento Médico do clube. O jogador sentiu um desconforto muscular na coxa direita.

Durante os trabalhos desta quarta-feira, alguns torcedores que assistiam ao treino protestaram contra o time devido ao ruim desempenho na Série B. Na tarde desta quinta, o grupo colorado retorna aos treinamentos e o técnico Guto Ferreira deve começar a esboçar uma equipe para o próximo jogo. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Inter encara o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, pela 10ª rodada da segunda divisão.