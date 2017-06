Luxemburgo analisa empate como justo e sonha com vaga na Libertadores

Vanderlei Luxemburgo não escondeu que Sport e São Paulo fizeram um jogo muito equilibrado na noite dessa quarta, de poucas ações ofensivas e, por isso, acabou avaliando o empate por 0 a 0 como o mais justo para o que se apresentou no campo na Ilha do Retiro, em Pernambuco.

“A gente demorou para encaixar, o São Paulo começou com três zagueiros. Mudei no segundo tempo, nossa equipe deu uma melhorada, mas foi um jogo muito parecido, muito pegado. O empate, pelas circunstâncias, acabou sendo justo”, disse o treinador do Leão à Espn.

Para Luxemburgo, que voltou ao futebol nacional após um longo período afastado, sua principal missão é levar o Sport pelo menos à Copa Libertadores do ano que vem. Para isso, preciso no mínimo do sexto lugar ao fim do Campeonato Brasileiro.

“O Sport tem que se posicionar. Para nós, a distância (para chegar à zona de classificação) da Libertadores está ali, muito próxima. A gente tem possibilidade. Temos de aproveitar essa sequência em casa, porque depois teremos três jogos fora e um em casa. É complicado, mas a gente está evoluindo”, explicou, ciente de que a irregularidade da maior parte das equipes pode favorecer seu grupo diante desse objetivo.

“As equipes que a gente sempre achou que poderiam dar uma avançada não avançaram, aquela equipe que não esperávamos, que é o Corinthians, avançou graças ao belo trabalho do Carille. É um campeonato que ainda vai acontecer muita coisa”, avisou.

No entanto, ao ser questionado sobre o bom número de atletas experientes em seu grupo, fator que pode ser preponderante para que essa linha de trabalho seja bem executada pelo time, Vanderlei Luxemburgo fez uma observação que pode ser encarada como um recado aos jogadores.

“São jogadores experientes, mas a gente está montando o perfil. O Sport é um grande clube, mas precisa ter pensamento de grande clube. Não adianta ser grande clube e pensar só a nível Estadual. Tem que pensar a nível nacional. Por exemplo, o Rithely tem que vencer aqui, não precisa ir para outro clube para mostrar seu valor, assim como o Diego Souza foi para a Seleção jogando aqui”, completou.

Outra forma de chegar à principal competição do continente é ser campeão da Copa Sul-Americana. Na noite dessa quarta, o sorteio da Conmebol definiu o Arsenal-ARG como adversário do Leão na segunda fase da Sul-Americana.

“O que tem de bom é que é em Buenos Aires, não tem altitude. Mas o adversário é difícil, argentinos estão acostumados a esse tipo de competição, mas é mata-mata, vamos ver se conseguimos fazer um bom jogo aqui para levar uma vantagem”, concluiu o experiente treinador.