Zagueiro-artilheiro, Arboleda espera dar alegrias ao “maior da América”

O equatoriano Robert Arboleda foi apresentado como jogador do São Paulo até 2021, na tarde desta terça-feira, no CCT da Barra Funda, onde recebeu a camisa 4 das mãos do diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti, herdando o número de Lucão, que está afastado dos jogos.

Nitidamente feliz pelo acerto, o zagueiro vem do Universidad Catolica de Quito mediante a quantia de R$ 6,6 milhões. “A opção de vir para cá é porque se trata do maior clube da América. Espero dar muitas alegrias ao clube, à torcida, torço para que as coisas saiam da melhor maneira”, afirmou, em entrevista coletiva.

No clube equatoriano, ele marcou 11 gols em um total de 54 partidas, e espera repetir no São Paulo o desempenho de zagueiro-artilheiro, colocando-se à disposição até para bater pênaltis.

“Costumava fazer muitos gols de cabeça e de pênalti. Espero que possa continuar marcando para dar alegria ao torcedor e aos meus companheiros”, disse o zagueiro de 1,87m, que diz ser veloz e preferir se antecipar ao atacante em vez de combatê-lo.

“Sou um jogador que tem muita velocidade, não gosto muito do combate, gosto de antecipar, mas quando precisar, não tem problema. Gosto de sair jogando com a bola, de jogar um bom futebol, fazer as coisas bem para chegar ao gol rival e poder finalizar”, descreveu-se.

Com a chegada de Arboleda, Rogério Ceni terá cinco zagueiros à disposição: Rodrigo Caio, Lugano, Éder Militão e Douglas. O equatoriano afirmou prestigiar o futebol e a história do uruguaio, que renovou na segunda-feira seu contrato com o clube até o fim do ano.

“Para mim, estar com grandes jogadores como Lugano e Rodrigo Caio é muito importante. São grandes futebolistas e grandes pessoas. Espero trabalhar para isso, para me juntar da melhor maneira ao clube e ao grupo. O Lugano representa muito para o São Paulo. Queremos montar uma defesa forte, uma defesa sólida”, garantiu.

Com 25 anos, Arboleda aguarda sua documentação ser regularizada para fazer sua estreia com a camisa tricolor. Caso seu nome saia no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira, ele poderá jogar contra o Flamengo, domingo, na Ilha do Urubu.