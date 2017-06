São Paulo não quebra tabu e perde para o Furacão na Baixada

O São Paulo segue sem vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na história do Campeonato Brasileiro e se complicou um pouco mais na edição 2017 ao perder por 1 a 0, caindo na classificação. Com o resultado, o Furacão deixou a zona de rebaixamento e chegou aos 11 pontos, na 12ª colocação. O Tricolor, por sua vez agora é o 15º, com 10 pontos ganhos.

O Rubro-Negro precisou de quatro minutos para abrir o placar, com Wanderson que pegou sobra de bola na entrada da pequena área e estufou a rede. O gol cedo fez o time da casa recuar e defender os três pontos por quase 90 minutos.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense encara o Vitória, domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o São Paulo terá pela frente o Fluminense, no mesmo dia, no Morumbi.

O jogo – Empurrado pelo torcedor, o Furacão criou o primeiro bom momento do jogo, aos três minutos, com Rosseto ganhando da marcação e servindo Grafite, que chutou para boa defesa de Renan Ribeiro. Após a cobrança de escanteio, Wanderson tentou duas vezes e, na segunda, pegando a sobra, chutou para balançar a rede e abrir a contagem. Pressão dos donos da casa, aos cinco minutos, com Nikão e Douglas Coutinho, ambos parando em Renan.

O Tricolor tinha dificuldade para sair jogando já que encontrava uma marcação forte já no meio de campo adversário. Aos 14 minutos, Cueva tentou aproveitar cruzamento de primeira, mas carimbou a defesa rubro-negra. O Atlético conseguiu aproveitar o ritmo alucinante dos primeiros minutos, forçando o time paulista a sair para o jogo. Cueva tentou mais uma vez aos 19 minutos, pegando rebote e arriscando pela linha de fundo.

O duelo era equilibrado e o Furacão voltou a aparecer aos 27 minutos, com Nikão, que abriu espaço e chutou forte. Renan Ribeiro espalmou para escanteio. A posse de boa do São Paulo era maior, mas isso não se convertia em chances reais. Aos 38 minutos, Jucilei soltou um petardo e Thiago Heleno colocou a cabeça no caminho para interceptar. Lambança de Lugano, aos 43 minutos, tentando recuar para Renan. O goleiro passou da bola que, por sorte, foi para linha de fundo.

Para o segundo tempo, o Atlético voltou com Deivid no lugar de Matheus Rosseto e Carlos Alberto na vaga de Lucho Gonzalez. No Tricolor, a novidade foi Denílson, que entrou no lugar de Cícero. Logo no primeiro lance, Carlos Alberto finalizou e assustou Renan. O troco veio com Denílson, que abriu espaço e bateu para intervenção de Weverton. O jogo voltou mais movimentado depois do intervalo. Aos nove, foi a vez de Marcinho tentar e parar no goleiro atleticano.

O São Paulo cresceu na partida e, aos 14 minutos, chegou perto em jogada individual de Cueva, que passou pela defesa e tentou a cavadinha, mas nas mãos de Weverton. Rogério Ceni apostou então na entrada de Wellington Nem no lugar de Militão. O Atlético recuou muito e não criava. Aos 24 minutos, troca de passes com efeito entre Wellington Nem e Cueva, mas a defesa atleticana se recuperou e afastou.

O jovem Brenner também teve sua chance de mostrar serviço ao entrar no lugar de Cueva, aos 30 minutos. O atacante nasceu em janeiro de 2000. Aos 36 minutos, Brenner tentou o arremate e acertou a zaga rubro-negra. O Tricolor tentava, mas já sem força. Aos 41 minutos, Denílson chutou de longe, fácil para Weverton. Já no desespero, aos 44 minutos, Junior Tavares finalizou e isolou a bola. Quinta derrota do São Paulo no Brasileirão.

ATLÉTICO-PR 1 X 0 SÃO PAULO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 21 de junho de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Wágner do Nascimento Magalhães (RJ – Fifa)

Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (Fifa) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (ambos do RJ)

Cartões amarelos : Jonathan, Sidcley e Pablo (Atlético-PR); Pratto, Lugano, Wellington Nem (São Paulo)

Gols

ATLÉTICO-PR: Wanderson, aos 04 minutos do primeiro tempo

ATLÉTICO-PR: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rosseto (Deivid) e Lucho (Carlos Alberto); Nikão, Douglas Coutinho e Grafite (Pablo)

Técnico: Eduardo Baptista

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Militão (Wellington Nem), Lugano e Rodrigo Caio; Thiago Mendes, Jucilei, Cícero (Denílson) e Júnior Tavares; Cueva (Brenner), Marcinho e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni