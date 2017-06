São Paulo faz proposta de renovação a Lugano e nega demora em agir

A novela Diego Lugano está em seus últimos capítulos. O São Paulo, enfim, fez uma proposta de renovação ao zagueiro de 36 anos, que tem contrato vencido daqui dez dias. Pressionado por torcida e até jogadores, o clube nega ter demorado para agir no caso.

“O Lugano é grande jogador, exemplo, grande ídolo da história do São Paulo e reconhecemos isso sem dúvida nenhuma. Tem proposta na mão por continuidade, ainda não houve resposta, mas tenho interesse que ele permaneça e isso deve acontecer nos próximos dias”, afirmou o diretor-executivo de futebol, Vinicius Pinotti, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.

Em 2017, Lugano soma apenas oito partidas no ano, sendo apenas uma pelo Campeonato Brasileiro, após oito rodadas. A falta de declarações públicas de dirigentes acerca do assunto gerou dúvidas entre torcedores e jornalistas se a cúpula são-paulina achava realmente interessante a renovação do zagueiro.

“O fato de o Lugano jogar ou não, tem nada a ver com diretoria do São Paulo. Nós nunca vamos nos meter na escalação do time. Não cabe a nós responder porque ele joga ou não, é decisão da comissão técnica”, disse Pinotti, antes de reiterar o seu desejo pela permanência do atleta.

“Esperamos que ele fique, aí divulgamos detalhes e tudo mais, mas a gente não tinha vindo a público ainda porque não tinha definição, consenso de ambas as partes de como a relação continuaria. Mas tenha certeza que temos carinho e estamos respeitando a decisão, tornando ela melhor possível para o clube e para o Lugano”, acrescentou.

Além de protestos de torcedores por mais celeridade na renovação, a diretoria tricolor ainda viu alguns jogadores pedirem a prorrogação do vínculo de Lugano em um vídeo publicado nas redes sociais do goleiro Sidão. Pinotti, porém, nega que o clube tenha agido pressionado.

“Não teve influência da arquibancada. Tem que trabalhar e falar menos. Questão Lugano vem sendo tratada internamente, a gente reconhece valor dele como atleta, nos ajuda bastante aqui. Está em tempo de resolver questões todas, é assunto grandioso e estamos tratando disso há muito tempo, mas não pela imprensa. Internamente”, concluiu.

Espera-se que, caso a proposta de renovação seja aceita, Lugano ainda ganhe um jogo de despedida ao final da temporada, no Morumbi, nos moldes do que ocorrera com Rogério Ceni em 2015.