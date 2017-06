São Paulo admite proposta por Maicon, mas vê equatoriano próximo

O futuro de Maicon deve ser longe do São Paulo. Em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda, o diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti confirmou que o Tricolor recebeu uma proposta do exterior pelo zagueiro, que quer voltar a jogar na Europa.

O clube interessado no capitão tricolor seria o Galatasaray. Os turcos teriam oferecido R$ 25,7 milhões, valor suficiente para o São Paulo recuperar o investimento feito em junho do ano passado, quando adquiriu o jogador em definitivo junto ao Porto por R$ 22 milhões, além dos 50% dos direitos econômicos do lateral esquerdo Inácio e do volante Luizão.

“O São Paulo recebeu uma proposta, conversei com jogador, que manifestou vontade de voltar à Europa. Não tem nada fechado, existe negociação em andamento. É óbvio que em algumas situações não vamos ceder, não vamos segurar, porque nosso objetivo é ter time forte, é fazer São Paulo terminar o ano entre os cinco primeiros e tentar rapidamente repor”, revelou o dirigente.

Pinotti ainda deixou a cargo de Rogério Ceni a escalação ou não do zagueiro para o jogo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, em Curitiba. “Negociação do Maicon não está fechada, decisão de utilizá-lo ou não é da comissão técnica. Se tiver condição, é Rogério que decide se vai ou não. É decisão entre eles, não cabe a gente se colocar no meio”, acrescentou.

Se praticamente deu como certa a venda de Maicon, Pinotti anunciou que o São Paulo está “muito próximo” de acertar com o zagueiro equatoriano Robert Arboleda, da Universidad Católica de Quito, que deve fazer exames médicos ainda nesta semana. Em contrapartida, preferiu não cravar ainda a chegada do defensor brasileiro Aderlan Santos, do espanhol Valencia.

“E a gente já vem trabalhando em reforços, nas últimas horas muita especulação, mas a gente vem trabalhando há muito tempo porque sabíamos que íamos perder jogador na janela”, concluiu.