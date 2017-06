Pratto reconhece que São Paulo “precisa de um resultado rápido”

Contra o Atlético-PR, ao perder por 1 a 0, o São Paulo completou na noite de quarta-feira sua quarta rodada consecutiva em jejum no Campeonato Brasileiro. Experiente, o centroavante argentino Lucas Pratto sabe que o time tricolor precisa vencer logo no torneio nacional.

Após insucessos contra Corinthians, Sport, Atlético-MG e Atlético-PR, o São Paulo tem apenas 10 pontos, um a mais que o time pernambucano, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Artilheiro do time no Brasileiro, Pratto não se sente sobrecarregado, mas trata de dividir a responsabilidade em um momento adverso da equipe.

“O time precisa de um resultado rápido. Somos experientes e devemos saber levar essa carga. Mas todos têm que ter essa responsabilidade, não só os mais experientes”, declarou o argentino de 29 anos, citando o jovem atacante Brenner, que estreou pelo time principal em Curitiba.

“Estão chegando jogadores novos, um menino de 17 anos fez sua primeira aparição como profissional e foi bem. Mas ele precisa saber que tem uma responsabilidade, porque joga em um dos maiores clubes do Brasil”, aconselhou o experiente Lucas Pratto.

Há quatro rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá uma nova oportunidade para encerrar o jejum diante de sua torcida. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Morumbi, o time defendido pelo centroavante argentino enfrenta o Fluminense.

“A história do clube cobra vitórias, o time já perdeu muito em nove jogos. Precisamos manter o nível futebolístico, mas também corrigir os erros de posicionamento, de bola parada. Esses detalhes fazem a gente perder. Temos de mostrar com resultados que somos superiores aos rivais”, declarou.