Para Ceni, São Paulo merecia ter saído de Campinas com empate

A trinca de vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro não veio. Depois de bater Avaí e Palmeiras, o Tricolor do Morumbi acabou sucumbindo diante da Ponte Preta em Campinas. Após o revés, Rogério Ceni conversou com a imprensa e avaliou que sua equipe merecia melhor sorte no Moises Lucarelli, apesar de Aranha, assim como Renan Ribeiro, pouco ter trabalhado.

“No primeiro tempo as duas equipes se estudando mais, a Ponte Preta até com mais posse de bola, a gente contra-atacando bem. No segundo tempo um gol muito cedo. Destacar que não houve falta de vontade, de entrega. Nenhum dos dois goleiros precisou trabalhar com grandes defesas, tivemos bastante situações de gol, com a bola cruzando a área, mas um jogo bem equilibrado, parelho. Acho que, no mínimo, um ponto a gente poderia ter levado aqui hoje”, disse o treinador tricolor, conformado de que não havia mais o que ser feito para evitar a derrota.

“Colocamos quatro atacantes, puxamos o Pratto de (camisa) dez, tudo que nós pudemos nós fizemos. Natel, que subiu comigo, estreou. Marcinho cansou um pouco. Colocamos o Bruno, fizemos tudo que podíamos, de todas as maneiras, mas a equipe da Ponte se postou bem. É uma pena, porque acredito que poderíamos sair com um empate”, explicou.

Ao ser indagado sobre uma eventual queda de condicionamento físico do time, Rogério Ceni refutou a possibilidade de prontidão e lembrou que os dois gols do São Paulo diante do Palmeiras e o segundo tento frente ao Avaí aconteceram justamente nas etapas finais dos respectivos jogos.

“Não, mas eu entendo. Normalmente quando se perde sempre alguma coisa chama atenção, nossos últimos três gols foram marcados no segundo tempo. Quando você ganha um jogo algo é enaltecido, quando perde é normal que alguém enxergue alguma coisa nesse sentido”, minimizou.

Agora, o São Paulo volta aos trabalhos na tarde dessa segunda-feira de olho na quinta rodada do Campeonato Brasileiro, quando os comandados de Rogério Ceni vão encarar o Vitória, no Morumbi, na próxima quinta, às 19h30.