Otimismo cresce e Petros fica bem perto de acertar com o São Paulo

O São Paulo está cada vez mais próximo de anunciar Petros como seu novo reforço para a temporada 2017. O clube do Morumbi enviou uma proposta ao Betis para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante. A resposta deve sair em breve e o jogador está otimista em relação ao desfecho positivo da negociação, segundo o empresário Fernando Garcia.

O estafe do atleta não revelou os valores da negociação, mas especula-se que o clube espanhol gostaria de receber ao menos 2,5 milhões de euros (R$ 9,2 milhões). Não há a possibilidade de empréstimo.

Entre Petros e São Paulo, o tempo de contrato está acertado. Já os salários estão bem próximos de um acordo. O jogador de 28 anos deseja voltar a morar no Brasil para se casar com sua namorada que mora no País, fator determinante para sua aproximação com o Tricolor.

A expectativa entre as partes é de que tudo se resolva no máximo até a semana que vem. Petros tem contrato até o final de 2021 com o Betis. Na temporada 2016/2017, o meio-campista disputou um total de 33 partidas e marcou um gol. No último semestre, ele perdeu o lugar no time titular do técnico Quique Setién.

Petros chegou a entrar na mira do Palmeiras, mas, depois que o clube voltou suas atenções para Bruno Henrique, o São Paulo ficou com o caminho livre para negociar. O volante ainda tem parte de seus direitos econômicos vinculados ao Corinthians, que não colocará entraves para o atleta defender o rival do Morumbi.

De forma recorrente, Rogério Ceni afirma em entrevistas estar satisfeito com o elenco do São Paulo, mas que aceitaria “reforços de peso”, e Petros se encaixa nesse padrão, na avaliação da diretoria e comissão técnica. Com a recente venda de Luiz Araújo ao Lille-FRA por R$ 38 milhões, o Tricolor ganhou fôlego financeiro e conseguiria fazer investimentos mais ousados, como o do meio-campista do Betis.