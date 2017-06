Maicon nem sequer viaja com o São Paulo; promessa ganha espaço

Maicon não foi relacionado por Rogério Ceni para integrar o grupo do São Paulo que vai encarar o Atlético-PR, em Curitiba, nessa quarta-feira. Diante de uma proposta do Galatasaray, o zagueiro manifestou seu desejo em voltar à Europa à diretoria tricolor, e a venda deve ser concretizada nos próximos dias. Vinicius Pinotti, executivo de futebol do clube, deixou claro que a utilização de Maicon na nona rodada do Campeonato Brasileiro dependeria apenas da comissão técnica. Mesmo assim, Ceni preferiu afastar o ex-capitão da equipe nesse momento.

Por outro lado, Rodrigo Caio, que virou desfalque de última hora contra o Galo, no domingo passado, dessa vez está confirmado e vai para o jogo na Arena da Baixada, já recuperado de dores na coxa. Dessa forma, além do defensor da Seleção Brasileira, o comandante são-paulino terá Lugano, Douglas e Éder Militão à disposição para o setor.

Na lateral direita, Bruno, que vem de um processo de recuperação de um entorse no joelho, mas que atuou no segundo tempo da derrota para o Galo, também não foi convocado. Já Julio Buffarini, após seis jogos e recuperado de um estiramento na coxa direita, está de volta.

E se a ausência de Maicon é a grande novidade na lista de Rogério Ceni, a presença do jovem Brenner também chama a atenção. Atacante de 17 anos é trabalhado em Cotia desde 2011, tem um vasto currículo de títulos na base e nesse ano marcou 38 gols em 18 jogos pela equipe Sub-17. Um dia depois de ser chamado para treinar junto aos profissionais, na Barra Funda, Brenner já será opção para Rogério Ceni em Curitiba.

Confira a lista com os 24 jogadores do São Paulo relacionados para enfrentar o Furacão:

Goleiros: Sidão e Renan Ribeiro

Laterais: Buffarini, Edimar e Junior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Douglas, Lugano e Éder Militão

Volantes: Wesley, Araruna, Jucilei e Thiago Mendes

Meias: Cícero, Cueva, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcinho, Brenner e Denilson