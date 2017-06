Jantar marca comemoração de título do Tricolor da Libertadores de 1992

O São Paulo organizou no estádio do Morumbi um jantar para homenagear os campeões da Copa Libertadores de 1992, título que completou 25 anos no fim da semana passada. Vários jogadores do elenco que ganhou o inédito título estiveram no estádio do Morumbi na noite desta terça-feira.

“Privilégio, ver nascer estas 2 feras”, descreveu o ídolo Raí, em suas redes sociais, ao posar para uma foto com o ex-lateral Cafu e o ex-atacante Elivelton.

O São Paulo também aproveitou o evento para realizar uma ação com os seus sócios-torcedores. Dez são-paulinos tiveram a chance de participar do jantar e ficar perto dos ídolos do passado.