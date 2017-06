De férias no Brasil, Douglas reencontra Rogério Ceni e ex-companheiros

O lateral direito Douglas deixou o São Paulo em 2014, quando surpreendeu ao assinar contrato com o Barcelona. Hoje atuando no Sporting Gijón, da Espanha, por empréstimo, o jogador que pertence ao Barça passa as férias da temporada européia no Brasil e aproveitou para visitar seu ex-clube.

O lateral compareceu ao jogo do São Paulo, no último domingo, no Morumbi. A noite, no entanto, não foi favorável para o Tricolor. O clube recebeu a visita do Atlético Mineiro e, com um erro do zagueiro Lucão no segundo gol mineiro, acabou derrotado pelo placar de 2 a 1.

Nesta segunda-feira, o São Paulo publicou em seu site oficial fotos de Douglas reencontrando seus ex-companheiros. Campeão da Copa Sul-Americana de 2012 com o Tricolor, Douglas foi visto ao lado do ex-goleiro e hoje técnico Rogério Ceni, além do também lateral Buffarini e funcionários do clube do Morumbi.

Em agosto de 2014, o lateral Douglas assinou contrato com o Barcelona. À época, o time catalão desembolsou cerca de R$ 12 milhões para contar com o jogador por cinco temporadas. No estrelado time espanhol, no entanto, o lateral não teve muito sucesso e acabou emprestado após apenas oito partidas realizadas.