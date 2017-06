Ceni vê “erros primários” do São Paulo e elogia Corinthians

Rogério Ceni escalou um time com três zagueiros para enfrentar o Corinthians, em Itaquera, neste domingo. A estratégia, porém, não funcionou e o São Paulo acabou perdendo por 3 a 2 na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, após a partida, o técnico atribuiu o revés a “erros primários” da equipe.

“Fizemos uma formação com três zagueiros, três homens no meio-campo para bloquear toda e qualquer ação dos Corinthians. O principal jogador do Corinthians é o Jô, então tínhamos de proteger bem a defesa para jogadas nele”, explicou, justificando a formação tricolor. Pensamos em defender bem, para nos contra-ataques e bolas paradas fazer o gol”, justificou.

No entanto, Ceni não contava com falhas individuais decisivas de seus jogadores. Primeiro, Romero recebeu livre passe de Marquinhos Gabriel antes de chutar e abrir o placar. Depois, já no fim do primeiro tempo, um erro de passe de Maicon no meio-campo e uma furada de Lucão após cruzamento de Jô levaram o Corinthians ao intervalo em vantagem por 2 a 1.

“Logo tomamos um gol por falta de pressão no Jadson, que achou o passe ao Romero. Tínhamos o jogo bem controlado, e aí erramos a saída. Cometemos muitos erros primários para quem quer vencer um clássico”, atestou.

Em busca da reação, o Tricolor voltou para o segundo tempo com Bruno no lugar de Lucão. Mais tarde, Ceni ainda colocaria Wellington Nem e Thomaz nas vagas de Cícero e Gilberto, respectivamente. O time do Morumbi até melhorou, mas não conseguiu buscar a igualdade.

“No segundo tempo tinha programado a gente voltar no sistema de jogo contra o Palmeiras: adiantar um jogador como camisa 10, liberar os dois alas, mas o gol modificou os planos para a segunda etapa. Temos jogadores para fazer isso. Um está na seleção peruana, o Maicosuel ainda não está pronto para aguentar 90 minutos e temos de condicioná-lo para jogar mais tempo. Hoje foi uma opção. O Cícero e o Militão sabem sair jogando, era uma opção fortalecer o meio e procurar espaços”, declarou.

Por fim, o treinador ainda elogiou o Corinthians e reconheceu os méritos pela vitória. “O adversário é muito bom, muito bem treinado e tem uma coisa chave: confiança. Eles são muito bem entrosados, mesmo sem o Fagner o Paulo foi bem na lateral direita. É um time bem competitivo e nosso time também foi. Só erramos mais que eles”, concluiu.