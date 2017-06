Ceni vê empate “razoável” e São Paulo ainda “abaixo” do esperado

O empate sem gols contra o Sport, nesta quarta-feira, foi “razoável” para o São Paulo, segundo Rogério Ceni. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico disse que o Tricolor poderia ter sorte melhor na Ilha do Retiro.

“A gente poderia ter saído vencedor, mas foi um jogo muito equilibrado, bem disputado. O resultado foi razoável. Era bem possível ter saído com a vitória na partida de hoje. O que me deixa triste foi que as derrotas que somamos fora de casa foram resultados poderiam ter sido evitadas, cometemos muitos erros. Sobre o jogo de hoje, foi o que tivemos mais próximos da vitória de todos em que atuamos fora”, analisou.

O resultado significou o primeiro ponto conquistado pelo São Paulo fora de casa no Campeonato Brasileiro, já que havia perdido seus três jogos como visitante. Em contrapartida, no Morumbi, o Tricolor venceu suas três partidas, chegando a um aproveitamento total de 47,6%, após sete rodadas, números que não ajudam quem almeja o título, na avaliação do treinador.

“Estamos um pouco abaixo. Quem quer brigar por título, tem que somar quatro pontos a cada dois jogos, dez pontos a cada cinco rodadas. Temos que vencer o Atlético-MG no domingo e mesmo assim estaremos atrás do que o planejado para buscar algo melhor. Mas é um campeonato imprevisível, não tem como cravar jogo fácil”, atestou.

Para o duelo contra o Sport, Rogério Ceni teve de lidar com nove desfalques, sendo sete por questões físicas (Thiago Mendes, Bruno, Buffarini, Denis, Maicosuel, Araruna e João Schmidt) e dois por ainda não terem voltado de suas seleções (Rodrigo Caio e Cueva). Com a maioria deles perto do retorno, o técnico prevê um time mais encorpado nas próximas rodadas.

“Tivemos lesões acima do normal no último mês. As convocações do Cueva e do Rodrigo…Então a tendência é que ganhemos corpo e mais opções. O elenco deve ficar mais forte com os atletas voltando das lesões e seleções”, concluiu.

Com 10 pontos ganhos, o Tricolor ocupa a zona de classificação à próxima Copa Libertadores, na provisória sexta posição, já que pode cair na tabela ao final da sétima rodada, nesta quinta-feira. A equipe volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), diante do Atlético-MG, no Morumbi.