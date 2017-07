Ceni vai ao CT do São Paulo para se despedir dos jogadores

Demitido do cargo de técnico na última segunda-feira, Rogério Ceni apareceu no CCT da Barra Funda no início da tarde desta terça para se despedir dos jogadores, membros da comissão técnica e funcionários do clube.

O ex-goleiro se reuniu com o elenco no auditório de preleção e, segundo relato do site oficial do clube, agradeceu pela convivência durante estes cerca de sete meses em que comandou a equipe. Após discursar, desejou sorte ao grupo na sequência do Campeonato Brasileiro e cumprimentou um a um. O supervisor de futebol, o francês Charles Hembert, também se despediu dos atletas.

Rogério Ceni deixou o São Paulo com um aproveitamento de 49,5%, contabilizando 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Sob seu comando, o time do Morumbi amargou eliminações nas semifinais do Campeonato Paulista, na quarta fase da Copa do Brasil e na primeira etapa da Copa Sul-Americana.

O que pesou em sua demissão, contudo, foi a frágil campanha no Campeonato Brasileiro. Após 11 rodadas, o São Paulo é o 17º colocado, com 11 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A situação delicada se dá em decorrência de três vitórias, dois empates e seis derrotas, um aproveitamento de 33,3% no torneio nacional.

Desde segunda-feira, a diretoria tricolor se mobiliza para contratar um novo treinador. O nome preferido é o de Dorival Júnior, demitido do Santos em junho. As conversas já se iniciaram e a tendência é que ele seja anunciado nos próximos dias. Enquanto isso, o auxiliar Pintado, que pertence à comissão técnica fixa, comandará os treinos da semana que antecede ao clássico contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro.