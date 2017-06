Ceni não libera nem aquecimento do São Paulo; Wesley é relacionado

O São Paulo encerrou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Sport, marcado para esta quarta, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. Nesta manhã, depois da coletiva de Júnior Tavares, a imprensa foi convidada a se retirar das dependências internas do CCT da Barra Funda e não pôde acompanhar sequer o aquecimento dos atletas a pedido do técnico Rogério Ceni, que não quer dar armas ao colega Vanderlei Luxemburgo.

Segundo o relato do site oficial do clube, Ceni comandou um treino tático, no qual ajustou o time e testou algumas variações. Além disso, aprimorou cobranças de bolas paradas. Depois, divulgou a lista de 22 jogadores relacionados para o confronto. A delegação são-paulina embarcou para Recife no início da tarde.

A grande novidade é o retorno de Wesley, recuperado de lesão muscular causada por uma pancada no jogo-treino contra o Oeste, durante a intertemporada, no dia 6 de maio. Ele desfalcou o São Paulo em sete partidas. Sua última aparição ocorreu em 23 de abril, no empate por 1 a 1 com o Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista.

Outro destaque é a presença do jovem Caíque, que aparece pela segunda vez na lista de Ceni – esteve contra o ABC, no Morumbi, pela quarta fase da Copa do Brasil. Na expectativa de fazer sua estreia profissional, o jogador foi revelado em Cotia e sabe atuar tanto na lateral quanto no ataque pela esquerda. O garoto conquistou seis títulos na base e três pela Seleção Brasileira, sendo um deles o Sul-Americano sub-17, em 2015.

A despeito do retorno de Wesley, o São Paulo segue com vários desfalques por questões físicas. Bruno, que foi acionado no segundo tempo da derrota por 3 a 2 para o Corinthians, sofreu um entorse no joelho esquerdo e está fora, não havendo prazo para retorno.

Denis (ombro esquerdo), Buffarini (coxa direita), João Schmidt (joelho esquerdo), Thiago Mendes (joelho direito), Maicosuel (reforço muscular) e Araruna (aprimora a forma física) são outras ausências. Além deles, o peruano Cueva e o zagueiro Rodrigo Caio seguem a serviço de suas respectivas seleções.

Como Ceni fechou a última atividade antes do confronto com o Sport, não se sabe se o time irá manter a formação do Majestoso ou se mudanças serão feitas na escalação.

Passadas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa o nono lugar, com nove pontos ganhos, todos conquistados no Morumbi. Fora de casa, além do revés para o Corinthians, o Tricolor perdeu para Ponte Preta e Cruzeiro, por 1 a 0.

Confira a lista com os 22 atletas relacionados para o jogo contra o Sport:

Goleiros: Sidão, Renan Ribeiro e Lucas Perri

Laterais: Edimar, Junior Tavares e Caíque

Zagueiros: Lucão, Lugano, Douglas e Maicon

Volantes: Wesley, Éder Militão e Jucilei

Meias: Cícero, Thomaz, Shaylon e Lucas Fernandes

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Léo Natel e Marcinho