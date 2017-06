Ceni lamenta lesões, mas minimiza urgência por reforços no São Paulo

Derrotado por 3 a 2 para o Corinthians, no domingo, em Itaquera, o São Paulo foi a campo desfalcado de ao menos quatro titulares. Repetindo um discurso que prega desde antes do início do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni minimizou a urgência de o clube trazer reforços para o restante da temporada.

No Majestoso do último domingo, não estavam à disposição do treinador o zagueiro Rodrigo Caio e o meia peruano Cueva, ambos a serviço de suas respectivas seleções. Além deles, Thiago Mendes (joelho direito), Maicosuel (desgaste), Araruna (coxa esquerda) e Wesley (coxa direita) foram desfalques por ainda estarem em processo final de recuperação.

“Minhas maiores perdas, exceto o Luiz Araújo, vendido agora (para o Lille-FRA), são por causa das lesões. Thiago não pode jogar, o Maicosuel, embora não esteja machucado, não pôde jogar. Temos o Araruna perto de voltar, o Wesley também, Cueva e Rodrigo em suas seleções”, analisou, antes falar sobre reforços.

‘Não temos tanta necessidade de contratar em muitos números, exceto alguém de qualidade. Mas a ausência por lesões e convocações pesam”, afirmou, antes de revelar suas ideias sobre o time. “Enquanto isso a gente tenta montar primeiro a parte defensiva”, acrescentou.

Apesar do discurso cauteloso de Ceni, a diretoria tricolor busca ao menos nomes para zaga e para o meio-campo. Isso porque a novela envolvendo a renovação de Lugano, com vínculo só até o fim de junho, e uma possível venda de Rodrigo Caio podem lesar ainda mais o elenco. Além disso, o próprio técnico já disse ser necessária a chegada de um armador de jogadas, já que a equipe só tem Cueva para fazer esta função.

Oitavo colocado do Brasileiro, com nove pontos ganhos, o São Paulo se reapresenta na tarde deste segunda-feira, quando iniciará a preparação para o duelo contra o Sport, neste quarta, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela sétima rodada.