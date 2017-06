Ceni elogia Marcinho e pede compra ao São Paulo: “Colabora muito”

Rogério Ceni está tão satisfeito com o desempenho de Marcinho que praticamente exigiu a compra em definitivo do jogador ao final do contrato de empréstimo, em dezembro. Foi, inclusive, o próprio treinador que indicou a contratação do atacante ex-São Bernardo, que foi destaque do time do ABC no Campeonato Paulista.

A declaração foi dada após o empate sem gols com o Sport, quarta-feira, na Ilha do Retiro, onde Marcinho atuou como ala direito no 3-5-2 montado por Ceni, uma solução encontrada para as lesões de Bruno e Buffarini. Além disso, é voluntarioso e ajuda na marcação.

“O Marcinho foi um jogador que escolhi pessoalmente, liguei para o São Bernardo, foi talvez a escolha mais particular de todas. É um menino de bom caráter, bom jogador, faz funções diferentes. Gosto dele na última linha, mas tenho Buffarini e Bruno fora, não é a posição que gostaria que ele jogasse, mas vem colaborando muito”, afirmou.

Para ficar em definitivo com o atacante, o Tricolor terá que desembolsar cerca de R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. “O São Paulo deveria comprá-lo em dezembro e acho que vai ser um investimento muito bacana para o clube”, indicou.

Com 22 anos, Marcinho foi titular nas sete rodadas do Campeonato Brasileiro, com três partidas completas, e deve continuar em tal condição, já que Luiz Araújo foi vendido ao Lille-FRA e Ceni precisa de um jogador acostumado às beiradas do campo.

Com 10 pontos ganhos, o São Paulo ocupa provisoriamente a sexta posição do Brasileirão. A equipe volta a treinar em campo nesta sexta-feira, quando iniciará a preparação para o duelo contra o Atlético-MG, domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi.