Ceni deixa portas abertas para Centurión voltar ao São Paulo

O técnico Rogério Ceni deixou as portas do São Paulo abertas para o possível retorno de Ricardo Centurión, emprestado ao Boca Juniors até o final de junho. O clube do Morumbi gastou R$ 14 milhões na compra do atacante argentino, que viria para ser mais uma opção no ataque, depois da venda de Luiz Araújo ao Lille-FRA e da grave lesão de Morato no joelho direito.

“Todos os jogadores são importantes. Pagamos quatro milhões de dólares no Centurión. Se voltar, vamos tentar utilizá-lo da melhor maneira possível. Jogou muito bem no Boca, mas teve alguns deslizes. É um patrimônio do clube e temos que cuidar”, disse o treinador, em entrevista coletiva, após o empate sem gols com o Sport, na quarta-feira, no Recife.

De acordo com matéria do jornal argentino La Nacion, reproduzida na última quarta-feira, Centurión certamente voltará ao clube do Morumbi. No entanto, a intenção da diretoria são-paulina é vender o atleta para outro clube, mesmo que não o Boca, por ao menos 5 milhões de dólares (cerca de R$ 16,4 milhões).

Com 24 anos, Centurión chegou a conquistar a fanática torcida do Boca com boas atuações e seis gols em 19 partidas na temporada 2016/2017. No entanto, o comportamento fora das quatro linhas chamou atenção negativamente em alguns casos, como o descontrole do atacante no hotel em que o time se concentrava ou a acusação de agressão por sua ex-noiva.

Ricardo Centurión foi comprado pelo São Paulo no início de 2015 por R$ 14 milhões, com ajuda do diretor de futebol Vinicius Pinotti, diretor de Marketing à época. No clube do Morumbi, ele alternou entre altos e baixos, marcando oito gols em um total de 80 jogos.