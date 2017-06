Ceni defende zaga do São Paulo e explica escalação de Douglas

Mesmo chateado com os “erros primários” na derrota do São Paulo, por 3 a 2, para o Corinthians, Rogério Ceni saiu em defesa da zaga tricolor em entrevista coletiva, após a partida realizada em Itaquera, neste domingo.

Com o resultado, o time do Morumbi passou a acumular cinco gols sofridos em seis rodadas do Campeonato Brasileiro e só não tem uma defesa melhor do que a do Coritiba, que foi vazado apenas quatro vezes.

“Até este jogo, tínhamos dois gols sofridos, não podemos esquecer que entramos na rodada como a melhor defesa do campeonato. Hoje tomamos três gols. Não tomamos nenhum gol em casa e perdemos duas derrotas com placar simples de 1 a 0. A equipe não deixou de ser coesa por hoje. Vinha superbem com a linha de três zagueiros, não mudamos nada”, explicou o treinador.

Questionado sobre as falhas infantis de seus zagueiros no primeiro e segundo gols corintianos, Ceni demonstrou irritação. “Não vou falar sobre erros individuais. Acabei de falar que entramos na rodada com a melhor defesa do campeonato. Você pode falar melhor do que eu. Se você acha que eles são mais competitivos…”, esbravejou.

Ainda debruçado sobre o desempenho da defesa tricolor, Ceni explicou por que escalou Douglas como titular. No fim, o zagueiro acabou falhando menos do que seus companheiros Maicon e Lucão, embora tenha cometido pênalti em Jô no lance que originou o terceiro gol corintiano.

“A escolha do Douglas se deu porque o Corinthians ataca muito pelo lado do Arana e o Jô procura o segundo pau. Era quem eu tinha para disputar esta bola alçada com o Jô. O lado mais forte de ataque, sem o Fagner, é o Arana. O Romero joga naquele lado, eles fazem boas triangulações e colocam bolas no segundo pau. O jogador mais similar às características do Jô era o Douglas, tanto é que o Jô não levou vantagem neste tipo de jogadas. Por isso a escolha do Douglas no dia de hoje”, concluiu.