A caminho da Turquia, Maicon se despede do São Paulo

O zagueiro Maicon se despediu do São Paulo nas redes sociais nesta quinta-feira. Depois de um ano e meio vestindo a camisa tricolor, o defensor deixou o time do Morumbi com destino praticamente certo: Turquia. A caminho do Galatasaray, Maicon foi negociado com os turcos por 25,7 milhões de reais e está próximo de assinar o contrato. O jogador não treina no CT da Barra Funda desde sexta-feira.

Ao se despedir da torcida tricolor em sua página oficial, o atleta agradeceu ao clube pela oportunidade e afirmou que jogar no São Paulo foi a realização de um sonho. Também aproveitou para ressaltar a importância das críticas e ressaltar que levará as lembranças do clube do Morumbi para onde for.

Emprestado pelo Porto, Maicon chegou ao São Paulo com status de titular. Apesar de ter se tornado alvo de críticas da torcida em algumas de suas últimas atuações, o retrospecto do jogador é positivo.

Quase sempre ovacionado no Morumbi, Maicon deixou uma de suas marcas com os tricolores quando precisou atuar como goleiro fora de casa contra o The Strongest, e ajudou o time na classificação da fase de grupos. Nesta época, a torcida o apelidou carinhosamente como “God of Zaga”, o “deus” da zaga.

Com poucas opções no banco de reservas, o São Paulo acertou com o equatoriano Arboleda, vindo do Universidade Católica, para substitui-lo.