Brenner confessa “frio na barriga” com chamado de Ceni para entrar

O confronto com o Atlético-PR, disputado na noite de quarta-feira, marcou a estreia do jovem atacante Brenner no time profissional do São Paulo Futebol Clube. Após a derrota por 1 a 0 na Arena da Baixada, o garoto de apenas 17 anos de idade confessou a emoção por sua primeira exibição.

Brenner ganhou notoriedade ao marcar 38 gols em 18 partidas pelo time sub-17 do São Paulo. Relacionado por Rogério Ceni para o confronto com o Atlético-PR, o atacante entrou no lugar do peruano Cueva aos 30 minutos do segundo na partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

“Confesso que, quando o Rogério me chamou, deu um frio na barriga, mas depois do primeiro toque na bola fiquei mais tranquilo. Os jogadores me passaram muita confiança e conselhos para que tudo desse certo”, disse Brenner em declaração reproduzida pelo site oficial do São Paulo.

O atacante é atleta do clube desde os 11 anos de idade, já que chegou ao clube em 2011. Integrado ao elenco profissional desde o início da semana, ele ganhou elogios de Rogério Ceni. “O Brenner jogou 17 minutos e é uma aposta. Vi talento nele”, disse o ex-goleiro.

Durante a passagem pela Arena da Baixada, Brenner teve a oportunidade de conviver com o zagueiro Diego Lugano. Um dos principais ídolos da torcida tricolor, o zagueiro uruguaio, 19 anos mais velho que o atacante, conversou com a jovem promessa no vestiário.

Com apenas 10 pontos, o São Paulo é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro. O Sport, primeiro integrante da zona de rebaixamento, tem nove. O elenco retornou de Curitiba nesta quinta-feira e se reapresenta no CCT da Barra Funda sexta pela manhã. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, no Morumbi, enfrenta o Fluminense.