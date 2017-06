Arboleda se destaca em jogo-treino do São Paulo; Gomez vai a consulado

O São Paulo deu sequência nesta quarta-feira na preparação para o duelo contra o Flamengo, domingo, na Ilha do Urubu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da presença do volante Petros, a novidade no CCT da Barra Funda foi a aparição do zagueiro Robert Arboleda no time composto por reservas em jogo-treino disputado contra a equipe sub-19 tricolor.

O equatoriano já havia treinado com os novos companheiros na última terça-feira, quando foi apresentado junto com Jonatan Gomez. O meio-campista, por sua vez, não participou da atividade, já que foi nesta manhã ao Consulado Argentino para resolver pendências de sua documentação.

Sob forte sol, o jogo-treino, que durou cerca de uma hora, terminou empatado por 1 a 1 durante o período em que esteve aberto à imprensa. O time reserva foi composto por Sidão; Buffarini, Arboleda, Douglas e Edimar; Militão, Wesley e Cícero; Bruno, Wellington Nem e Thomaz.

Na equipe formada pelos atletas da base, os nomes mais conhecidos eram os do goleiro Lucas Perri e do meia Shaylon, que já trabalham entre os profissionais.

Assistido de perto pelo técnico Rogério Ceni, que se acomodou na parte de cima de um andaime, Arboleda teve bom desempenho no jogo-treino. Comunicativo, o zagueiro distribuiu ordens, mostrou ter boa saída de bola, qualidade nos passes e boa antecipação – conforme disse em sua entrevista coletiva -, realizando dois botes providenciais.

A tendência é que o zagueiro, contudo, não estreie diante do Flamengo, no domingo, por questões jurídicas, uma vez que fisicamente está apto. Já Gomez tem a documentação mais adiantada e pode aparecer como novidade, segundo o clube, embora precise aprimorar a forma. A probabilidade, portanto, é que ambos só estejam à disposição no clássico contra o Santos, em 9 de julho, na Vila Belmiro.

Titulares

Antes do jogo-treino, os titulares do empate com o Fluminense, no último domingo, participaram de um trabalho de finalizações no campo principal. Na atividade, os volantes tinham que passar a bola para os laterais, que cruzavam para o arremate dos atacantes. Na direita, Marcinho e Araruna enfrentaram a marcação de Ceni antes de lançar na área, enquanto Júnior Tavares cruzou pela esquerda.

Os chutes de fora da área também foram uma exigência de Ceni, que a todo instante instigava Cueva e Jucilei a arriscarem o arremate de longa distância. O aproveitamento, porém, foi baixo.

Departamento Médico

Quatro jogadores não foram a campo nesta ensolarada manhã em razão de problemas físicos. Trabalharam no Reffis o meia-atacante Maicosuel (reequilíbrio muscular), Gilberto (dores no joelho esquerdo), Denis (tendinite no ombro esquerdo) e Lucas Fernandes (trauma no ombro direito).

Espera-se ao menos que Gilberto e Lucas Fernandes treinem nos próximos dias para estarem à disposição no domingo. Os casos de Maicosuel e Denis exigem um pouco mais de tempo e cuidado.

Com 11 pontos ganhos, após 10 rodadas, o São Paulo ocupa o 16º lugar do Campeonato Brasileiro, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. O elenco tricolor voltará a treinar nesta quinta-feira pela manhã, com portões fechados.