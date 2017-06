Arboleda já se coloca à disposição de Ceni: “Quero buscar meu espaço”

Muito próximo de assinar com o São Paulo, Robert Arboleda falou mais uma vez sobre sua iminente ida ao clube do Morumbi. Em entrevista à rádio SuperK800, de Guaiaquil, o defensor já se colocou à disposição de Rogério Ceni, ciente do esquema com três zagueiros que o técnico vem utilizando no Tricolor.

“Posso jogar tanto na linha de três como na linha de quatro, não tem problema. Minha cabeça está voltada agora para buscar meu espaço no São Paulo. Tenho que demonstrar o melhor para ajudar meu clube e também para continuar defendendo a seleção”, afirmou o jogador,

Aos 25 anos e com 1,87m, Arboleda deve assinar um contrato válido por três anos e meio. No momento, o zagueiro está na concentração da Universidad Católica de Quito, que enfrentará o River nesta quarta-feira pelo Campeonato Colombiano. Ainda sem saber se será escalado para o duelo, o equatoriano quer fazer da partida a sua despedida do clube.

“Estou concentrado com os meus companheiros para a partida, mas sei que a Católica já aceitou a negociação com o São Paulo. Não sei se vou viajar amanhã ou quinta-feira para o Brasil. Por isso, não sei se vou participar da partida contra o River. Como jogador, gostaria de estar em campo, mas não depende só de mim. Não temo risco de uma lesão. Se jogar, será como sempre joguei”, garantiu.

Esperado para fazer exames médicos ainda nesta semana em São Paulo, Arboleda revelou que entrou em contato com os compatriotas Sornoza e Orejuela, do Fluminense, para receber informações do Brasil.

“Só tive boas notícias. Sem dúvida nenhuma, será uma grande oportunidade para mim. Prometo que vou trabalhar muito para ganhar a confiança de todos no Brasil”, concluiu.