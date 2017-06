Arboleda aparece no CT para realizar exames, mas ainda não é anunciado

Robert Arboleda apareceu no CT da Barra Funda na manhã desta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar com o São Paulo. Embora o clube ainda não tenha o anunciado oficialmente pelo fato do processo contratual ainda estar em curso, o zagueiro equatoriano já se considera um atleta do Tricolor, vide a foto de perfil de seu facebook, atualizada nesta sexta, em que aparece com o uniforme de treino da equipe.

Frequentemente convocado pela seleção equatoriana, Arboleda se despediu da Universidad Católica de Quito, seu antigo clube, nesta semana e embarcou para o Brasil para fechar negócio com o São Paulo. O Tricolor paulista irá assinar um vínculo com o atleta válido até 2020 e desembolsará 2 milhões de dólares (R$ 6,6 milhões) para comprar parte de seus direitos econômicos.

Arboleda chega junto com Jonatan Gómez ao São Paulo. Ambos fazem parte do pacote de reforços do Tricolor após a venda de importantes nomes da equipe para o futebol europeu, como Luiz Araújo e Maicon.

A tendência é que a dupla já esteja à disposição de Rogério Ceni na próxima semana, logo após o confronto contra o Fluminense, domingo, no Morumbi. Após o Tricolor carioca, o São Paulo terá pela frente o Flamengo, fora de casa, e o clube espera poder contar com os novos reforços no duelo, embora eles ainda não terão um grande entrosamento com seus demais companheiros.