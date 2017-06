Após novo revés fora de casa, São Paulo visa melhorar como visitante

Passadas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ocupa a oitava posição, com nove pontos ganhos, todos conquistados com vitórias no Morumbi. A preocupação no Tricolor agora é melhorar o desempenho fora de casa para se firmar como candidato ao título.

“Dificilmente vamos manter os 100% de aproveitamento em casa, vamos tentar fazer ao máximo os pontos no Morumbi. E temos de mudar urgentemente o fato de não ter pontos fora de casa”, alertou o técnico Rogério Ceni.

No Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o São Paulo venceu Avaí, Palmeiras e Vitória, por 2 a 0. No entanto, longe de seus domínios, caiu para Cruzeiro e Ponte Preta, por 1 a 0, antes de ser derrotado pelo Corinthians, por 3 a 2, em Itaquera.

“Perdemos por placares mínimos e que poderíamos ter saído melhor. Não jogamos tão mal fora de casa, como não fizemos jogos espetaculares em casa. Uma equipe que quer brigar pelo título brasileiro precisa manter entre 80% e 100% em casa, como é o Corinthians, mas precisamos bater ao menos os 50% fora de casa. É o mínimo para brigar por uma posição melhor”, analisou o treinador.

A primeira oportunidade de reagir longe do Morumbi será o confronto com o Sport, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. “Temos que jogar melhor fora de casa. Estamos tomando gols bobos, como foi contra Cruzeiro e Ponte. É ganhar de qualquer jeito no Recife para jogar tranquilo contra o Atlético-MG no final de semana”, frisou Marcinho.