Titular em clássico, Kayke vê ‘mudança de atitude’ após saída de Dorival

A derrota para o Corinthians, no último dia 3, em Itaquera, culminou com a demissão do técnico Dorival Júnior. O revés para o Timão foi o quarto em quatro clássicos disputados pelo Santos na temporada. Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, o Peixe terá mais uma oportunidade para acabar com o jejum contra os rivais, quando encara o Palmeiras, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o atacante Kayke, que será titular contra o Verdão, o desempenho ruim diante dos time da capital influenciou bastante na pressão da torcida e também na troca de comando do alvinegro.

“O clássico é diferente. Muito do que tem acontecido nesses últimos dias, pode se levar em consideração aos clássicos não vencidos. Futebol carrega essa responsabilidade, jogador sabe que é importância. Temos uma grande oportunidade amanhã. Saindo vitoriosos, é um ponto de motivação a mais para o decorrer da temporada”, explicou o camisa 11 em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Após a saída de Dorival, o Santos agiu rápido e anunciou a chegada de Levir Culpi. Porém, o novo comandante comandará seu primeiro treino apenas nesta terça. Antes dele, a equipe santista foi comandada por Elano contra Botafogo e Atlético-PR, respectivamente, conquistando duas vitórias. Na visão de Kayke, o interino foi importante principalmente para a mudança de atitude do time nos dois últimos compromissos.

“Futebol é resultado. Estava tudo errado. Agora está tudo certo. Não vi nenhum tipo de coisa de outro mundo. Elano é inteligente, fazia parte do grupo, não era um cara novo que chegou e inventou. Ele já atuou com a maioria, hoje em situação diferente tinha outra visão, entendimento amplo do que precisávamos. E foi na conversa, bom de papo, foram poucos treinamentos. Disse que era o que precisávamos, achava que era atitude. Tivemos atitude para fazer acontecer. Coisa que estávamos pecando na minha opinião. Temos que seguir assim. É um clássico e sabemos do peso”, concluiu.

Com Kayke confirmado, o Santos deve entrar em campo nesta quarta com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Zeca); Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bueno, Bruno Henrique e Kayke.