Sondagens aumentam e Santos vê Thiago Maia perto de saída

O presidente Modesto Roma Júnior já admitiu que precisará vender algum jogador na próxima janela de transferências internacionais para terminar o ano do Santos no azul. E quem está mais próximo de fazer as malas é Thiago Maia. Mesmo com o período de negociações começando apenas em julho, o volante já tem recebido diversas sondagens de clubes da Europa.

Segundo o periódico The Sun, Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea irão brigar pelo brasileiro. Até o momento, porém, apenas Milan e Lille procuraram o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci.

Em dezembro de 2016, o Zenit, da Rússia, já tinha sinalizado com uma oferta de 18 milhões de euros (R$ 66 milhões). Na época, porém, o jovem de 20 anos preferiu continuar no alvinegro para disputar a Libertadores e esperar uma oferta de um clube maior do Velho Continente.

O Santos, por sua vez, mantém cautela e espera a chegada de alguma proposta oficial para só depois abrir negociações. Porém, os dirigentes do Peixe acreditam que Thiago Maia deve ser o ‘escolhido’ para deixar o clube, tanto que já liberaram Bertolucci para buscar ofertas pelo volante.

Vale lembrar que na última semana, o alvinegro cedeu ao empresário os direitos de exclusividade na venda do atleta por tempo indeterminado. Além disso, os santistas também fixaram o valor de 14 milhões de euros (R$ 51,5 mi) para a saída de Maia.

Com 115 partida disputadas com a camisa do Peixe, o volante tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 2019. O alvinegro tem 100% dos direitos do camisa 29, mas fez um acordo para repassar 30% ao próprio jogador quando ele for vendido.