Sem Oliveira e com volta de Vecchio, Santos relaciona 23 jogadores

O Santos está pronto para seu primeiro desafio sem Dorival Júnior. Nessa terça, Elano, técnico interino do Peixe, relacionou 23 jogadores para o duelo com o Botafogo, marcado para essa quarta, às 21 horas (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem muito mistério, Elano confirmou a ausência de Ricardo Oliveira, que ficou de fora dos treinamentos no campo desde o a partida contra o Corinthians por causa de dores no tornozelo esquerdo. A tendência é que o camisa 9 volte no fim de semana, mas use o tempo afastado para intensificar o seu tratamento.

Sem seu capitão, o Peixe terá Matheus Ribeiro, Vecchio, Arthur Gomes e Kayke entre os titulares. Lucas Lima segue no departamento médico. Assim, se nenhuma surpresa se última hora aparecer, o alvinegro entrará em campo com: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e Vecchio; Vitor Bueno, Arthur Gomes e Kayke.

O santos inicia a quinta rodada dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas três pontos ganhos. Já o Botafogo é sétimo na tabela de classificação, com sete pontos.

Confira os 23 jogadores do Santos relacionados para o duelo com o Botafogo:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: Cleber Reis, David Braz e Lucas Veríssimo

Laterais: Daniel Guedes, Matheus Ribeiro e Victor Ferraz

Volantes: Alison, Leandro Donizete, Renato, Thiago Maia e Yuri

Meias: Jean Mota, Léo Cittadini, Rafael Longuine, Vecchio e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão e Vladimir Hernández