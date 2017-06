Sem Lucas Lima, Santos relaciona 23 para jogo contra o Vitória

O Santos já está preparado para encarar o Vitória, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Barradão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Após o treino desta terça, no CT Rei Pelé, o técnico Levir Culpi relacionou 23 atletas para o confronto e confirmou que Lucas Lima não viajará para Salvador.

O camisa 10, que há duas rodadas retornou à equipe após se recuperar de lesão no músculo posterior da coxa direita, voltou a ser vetado por conta de uma forte gripe. Sem Lucas Lima, Vitor Bueno será o titular na função de armador.

Além disso, Leandro Donizete também desfalque o Peixe contra o Leão. O volante foi dispensado para tratar de problemas particulares. Sendo assim, o jovem Alison, que retornou recentemente de empréstimo do RB Brasil, começa jogando no Barradão.

Por fim, Ricardo Oliveira e Zeca seguem fora. O centroavante está se recuperando de contusão no tornozelo esquerdo, sofrida após forte pancada ainda no primeiro tempo do clássico contra o Corinthians. A previsão do departamento médico santista é que o camisa 9 inicie trabalhos de transição aos gramados do CT Rei Pelé ainda nesta semana. O mesmo vale para o lateral-esquerdo Zeca, que deve trocar o Cepraf pelo campo nos próximos dias.

O provável Santos contra o Vitória deve ser formado por: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Alison e Vitor Bueno; Copete, Bruno Henrique e Kayke.

Veja abaixo a lista dos 23 relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: David Braz, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo

Laterais: Daniel Guedes e Victor Ferraz

Volantes: Alison e Renato

Meias: Jean Mota, Léo Cittadini, Matheus Oliveira, Rafael Longuine, Serginho, Vecchio e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández