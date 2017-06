Santos recebe proposta de R$ 51 milhões da Inter por Thiago Maia

Thiago Maia parece estar com os dias contados no Santos. Na mira de gigantes da Europa desde o ano passado, o volante recebeu uma proposta oficial da Inter de Milão. O clube italiano já conversou com o empresário do atleta e ofereceu ao Peixe 14 milhões de euros (R$ 51,5 milhões) pela contratação do jovem de 19 anos.

A informação foi publicada pelo Lance! e confirmada pela Gazeta Esportiva. Segundo apurado pela reportagem, a oferta já está na mesa da diretoria santista. O presidente Modesto Roma Júnior, porém, negou ter recebido a proposta.

O volante é o principal nome cotado para deixar o Peixe na próxima janela de transferências internacionais, que abre em julho. Vale lembrar que o mandatário do alvinegro já admitiu que precisará vender algum atleta no meio deste ano para terminar a temporada no ‘azul’.

No final do mês passado, o Santos anunciou que cedeu ao empresário Giuliano Bertolucci os direitos de exclusividade na venda do atleta por tempo indeterminado. Além disso, os santistas também fixaram o valor de 14 milhões de euros (R$ 51,5 mi) para a saída de Maia.

Em dezembro de 2016, o Zenit, da Rússia, já tinha sinalizado com uma oferta de 18 milhões de euros (R$ 66 milhões). Na época, porém, o jovem de 20 anos preferiu continuar no alvinegro para disputar a Libertadores e esperar uma oferta de um clube maior do Velho Continente.

Com 119 partida disputadas com a camisa do Peixe, o volante tem contrato com o clube até o dia 30 de junho de 2019. O alvinegro tem 100% dos direitos do camisa 29, mas fez um acordo para repassar 30% ao próprio jogador quando ele for vendido.