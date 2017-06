Santos recebe proposta do Goiás para empréstimo de Matheus Ribeiro

O Santos pode perder Matheus Ribeiro para o restante da temporada. Isso porque o Goiás entrou em contato com a diretoria do alvinegro e fez uma proposta para contar o lateral-direito na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

O Peixe, por sua vez, não vê problemas no empréstimo do jogador até o fim do ano. Antes considerado o ‘primeiro reserva’ de Victor Ferraz e sendo até improvisado na esquerda, Matheus perder espaço com a chegada de Levir Culpi. Tanto que Daniel Guedes, considerado como a terceira opção com Dorival Júnior, voltou a ganhar oportunidades no time principal.

O único problema é a vontade do próprio lateral. Apesar da má fase dentro de campo, Matheus Ribeiro não tem a intenção de deixar o Peixe, pois acredita que pode se recuperar. Além disso, o jovem de 24 anos é bastante identificado com o Atlético-GO, rival do Goiás.

Com contrato até 2020, o lateral chegou ao Santos em janeiro deste ano, após conquistar a Série B da última temporada com o Dragão Campineiro. Em 2017, ele fez apenas 8 partidas com a camisa do alvinegro.