Santos paga salários e quita direitos de imagem que estavam atrasados

O Santos não está mais com salários e direitos de imagem dos atletas atrasados. Segundo o presidente Modesto Roma Júnior, a quantia foi quitada no final da última semana.

De acordo com o estafe de alguns atletas, o salário do mês de junho deveria ter sido pago no início deste mês. Já os direitos de imagem estavam atrasados desde abril. Ou seja, caso o Peixe não acertasse os valores em junho, corria o risco de ver os jogadores pedindo rescisão contratual na Justiça. Vale lembrar que em 2015, Aranha, Arouca e Mena deixaram o clube por esse motivo.

Apesar do bom momento dentro de campo, já que está no G4 do Campeonato Brasileiro e ainda disputar Copa do Brasil e Libertadores, o Alvinegro Praiano sofre com problemas financeiros.

No final de maio, a diretoria do clube anunciou que fechou o primeiro trimestre de 2017 com um prejuízo de R$ 9.509.621,00. O presidente Modesto Roma Júnior, inclusive, declarou que precisará vender algum atleta na próxima janela de transferências internacionais para fechar o ano no azul.