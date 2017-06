Santos evita briga com Fla e cobra multa de chineses por Geuvânio

O Flamengo oficializou na última quarta-feira a chegada de Geuvânio por empréstimo de 18 meses. O Santos, por sua vez, não pretende ‘esquecer’ o imbróglio com o ex-Menino da Vila. Porém, a diretoria santista não pretende entrar em uma briga com o Rubro-Negro. A mira da cúpula do Peixe está no Tianjin Quanjian, clube dono dos direitos do atacante.

Após o acerto com o Fla ter sido confirmado, o alvinegro notificou o time chinês, cobrando uma multa de 500 mil euros (R$ 1,8 milhão) por quebra do acordo de exclusividade no retorno de Geuvânio ao futebol brasileiro.

Mesmo sem ter feito uma proposta oficial, o Peixe não abriu mão da cláusula que impedia o atacante de ser emprestado para qualquer outro clube do Brasil que não fosse o Santos.

Porém, a diretoria santista entende que o Flamengo não tem nada a ver com história e quer entrar em conflito apenas com o Tianjin. A disputa, inclusive, deve ser levada à câmara de arbitragem da Fifa nas próximas semanas.

Em janeiro de 2016, Geuvânio foi comprado pelo time chinês, que pagou R$ 48 milhões ao Santos. Com a camisa do Peixe, o atacante entrou em campo 114 vezes e marcou 24 gols. O título do Campeonato Paulista em 2015 ficou marcado como a única conquista do atacante pelo time da Vila Belmiro.