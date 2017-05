Santos ‘esquece’ desempenho ruim e mandará oitavas da Liberta na Vila

Os maus resultados dentro e fora de campo na Vila Belmiro fizeram parte da torcida do Santos aumentar a pressão para que a equipe comandada por Dorival Júnior atue mais no Pacaembu. Porém, a diretoria do Peixe já definiu que mandará a partida de volta das oitavas de final da Libertadores em Urbano Caldeira.

Além disso, caso o time passe de fase, a cúpula santista também tem a intenção de manter o duelo na Baixada Santista. Sendo assim, o elenco do alvinegro só irá subir a serra na Libertadores se passar até a semifinal da competição.

A decisão não agradou parte da torcida santista, ainda mais porque a Vila tem se mostrado pouco eficiente para o time em 2017. Mesmo ainda estando em maio, o Peixe já acumula quatro derrotas (Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras e Ferroviária) dentro do estádio neste ano.

Em 2014 foi a última vez que o clube havia alcançado essa marca negativa, quando perdeu quatro vezes (para Corinthians, Fluminense, Internacional e Cruzeiro) durante toda a temporada.

Vale lembrar que Conmebol só permite partidas de oitavas e quartas em estádio como capacidade para no mínimo 20 mil torcedores. E a carga máxima atual de ingressos na Vila gira em torno de 16 mil.

Porém, a diretoria do clube está se apoiando um Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, de 11 de novembro de 2016, atestando que cabem 21.360 pessoas em Urbano Caldeira.