Santos espera retorno de Lucas Lima e Zeca contra o Palmeiras

Anunciado oficialmente na última quinta-feira, o técnico Levir Culpi fará sua estreia no comando do Santos já na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), no clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E logo no primeiro compromisso, o novo treinador já deve receber dois ‘presentes’.

Isso porque a comissão técnica do alvinegro conta com os retornos de Lucas Lima e Zeca no embate diante do Verdão. O camisa 10 é quem tem mais chances de jogar. Em fase final de recuperação de estiramento muscular na coxa direita, sofrido na partida contra o Coritiba, no dia 20 de maio, o meia já voltou a treinar normalmente com bola.

Já o lateral-esquerdo não atua desde o último dia 28. Após sentir fortes dores na panturrilha esquerda e ser substituído no segundo tempo na derrota contra o Cruzeiro, na Vila, Zeca passou por um exame de ressonância magnética e não teve nenhuma lesão constatada.

Mesmo assim, o jovem de 23 anos seguiu sentindo o incômodo e não treinou com bola nas últimas duas semanas. A expectativa é que o lateral retorne aos treinamentos já nesta sexta e fique à disposição para encarar o Alviverde.

Antes do clássico, porém, o Santos vai até Curitiba para encarar o Atlético-PR, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada. E para o jogo, que será o último com a equipe sendo comandada pelo interino Elano, a tendência é que Vecchio e Matheus Ribeiro permanecem nas vagas de Lucas Lima e Zeca, respectivamente.