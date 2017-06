Santos mandará jogo contra o Fla, pela Copa do Brasil, no Pacaembu

O Santos já definiu que vai encarar o Flamengo, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Pacaembu. Mesmo ainda sem uma data definida, o Peixe entrou em contato com a CBF e conseguiu a transferência do mando de campo, tirando o embate da Vila Belmiro.

Como apenas o Palmeiras também está na próxima fase da competição, a confederação não viu problemas em mudar o local. O sorteio foi realizado nesta segunda-feira. O Santos vai decidir as quartas em casa no dia 26 de julho ou 9 de agosto. Já a partida de ida acontece em 28 de junho ou 5 de julho.

“O jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão é na Vila, mas pela Copa do Brasil será no Pacaembu”, resumiu o vice-presidente do Santos, César Conforti, em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.

A cúpula santista aposta em grande público e maior renda no Paulo Machado de Carvalho. Isso porque a média de torcedores no estádio após dois jogos oficiais no ano é de 30 mil presentes.

Vale lembrar que o Santos venceu os últimos 19 jogos que disputou no Pacaembu. A última derrota na ‘segunda casa’ foi em 2014, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Ituano. É a maior série de vitórias da história do Paulo Machado de Carvalho. O Corinthians já teve 15 vitórias consecutivas. São Paulo, 10, e Palmeiras, oito.