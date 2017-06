Santos atrasa salário e três meses de direito de imagem de atletas

O Santos segue passando por dificuldades financeiras na temporada. Após anunciar que fechou o primeiro trimestre de 2017 com um prejuízo de R$ 9.509.621,00, a diretoria do Peixe também atrasou o salário do mês de junho aos jogadores. A quantia deveria ter sido paga no início da semana passada.

Além disso, o clube também está devendo três meses de direito de imagem a alguns atletas. Apesar dos atrasados, o alvinegro tem tido um bom desempenho dentro de campo nos últimos dias. Afinal, a equipe santista vem de vitórias contra Botafogo e Atlético-PR, respectivamente, pelo Campeonato Brasileiro.

Questionado sobre os problemas financeiros que o clube tem sofrido nos últimos meses, o atacante Kayke, que será titular no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, despistou e afirmou que os atrasos não influenciam no desempenho dos jogadores dentro de campo.

“Esses lances de questões financeiras e internas eu prefiro não opinar de uma forma tão direta porque são coisas para resolvermos dentro. Se for para expor, acredito que a diretoria vai saber o momento e a hora. Os jogadores também. O que eu posso dizer é que se isso atrapalhasse, muitos times parariam de jogar, não venceríamos. Não podemos parar por um atraso ou imprevisto. Se realmente está acontecendo…. eu estou emprestado, cada um tem o seu contrato, sua forma de receber. Não posso falar daquilo que não é levado em consideração para mim. Não influencia negativamente o Santos está preparado para resolver as coisas internamente”, explicou o camisa 11 em entrevista coletiva nesta terça-feira.