Renato lamenta ‘situação incômoda’, mas destaca bom primeiro tempo

Mesmo jogando em Itaquera, o Santos começou melhor que o Corinthians, perdeu algumas oportunidades e chegou a ter até 68% de posse de bola. Após o intervalo, porém, o Peixe ‘morreu’, viu o Timão pressionar desde o início e acabou sendo derrotado por 2 a 0, na noite deste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante Renato admitiu que o Alvinegro Praiano esteve abaixo do que pode produzir no segundo tempo. Porém, o camisa 8 destacou que a equipe comandada por Dorival Júnior poderia ter saído com um resultado diferente se tivesse aproveitado as chances no começo do clássico.

“Poderíamos ter saído na frente no primeiro tempo e não fizemos os gols. O Corinthians é forte na bola aérea e fizeram os gols em jogadas assim. Se tivéssemos marcado no início, o resultado poderia ter sido outro”, explicou o veterano na saída do gramado.

Com o revés, o Santos estaciona nos três pontos e corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, o Peixe tem três derrotas em três jogos.

Os santistas terão pouco tempo para lamentar a situação. Afinal, o time volta ao gramado nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília), quando encara o Botafogo, no Pacaembu.

“Nós estamos buscando o melhor entrosamento. Perdemos alguns jogadores importantes (Zeca e Lucas Lima). É uma situação incômoda. Principalmente em casa, a gente tem que vencer. É jogar como jogou no primeiro tempo aqui”, concluiu Renato.