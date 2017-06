Renato aposta na força da Vila para acabar com jejum em clássicos

O Santos não venceu um clássico sequer em 2017. Até o momento, o Peixe jogou quatro vezes contra os rivais e sofreu quatro derrotas. Três delas foram no Campeonato Paulista (diante de São Paulo, Corinthians e Palmeiras), e uma aconteceu no Brasileiro, contra o Timão, em Itaquera. E nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, o Alvinegro Praiano tentará mudar essa sina, quando encara o Palmeiras, pela sétima rodada da competição nacional.

Atleta mais experiente do elenco santista, o volante Renato aposta na força da Vila Belmiro no embate contra o Verdão.

“Sabemos da nossa força em clássicos na Vila. Historicamente o Santos leva vantagem. Mas é claro que isso não basta. Vamos contar com o apoio no nosso torcedor mas temos que fazer por merecer ali dentro do campo. Temos que entrar em campo com um alto nível de concentração para superarmos o adversário, porque não será um jogo fácil”, explicou o camisa 8.

Apesar da confiança de Renato no ‘alçapão’, os números jogam contra o estádio Urbano Caldeira em 2017. Afinal, dos quatro clássicos que perdeu no ano, dois foram disputados na Vila. Um deles, inclusive, foi contra o próprio Palmeiras, no Paulistão. Além disso, o Santos também foi derrotado em casa para Cruzeiro e Ferroviária.

E o clássico desta quarta também marcará a estreia de Levir Culpi no comando técnico do Peixe. Apresentado oficialmente na última segunda-feira, o comandante teve apenas um dia para montar a equipe antes do embate contra o Alviverde.

“Todos devem estar preparados para fazer o melhor pelo Santos. Por isso, sei que independentemente de quem o professor Levir optar, teremos um time forte para enfrentar o Palmeiras”, concluiu Renato.

O alvinegri deve entrar em campo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Copete (Vitor Bueno), Bruno Henrique e Kayke.