Recuperado de virose, Thiago Maia reforça o Santos contra o Atlético-GO

O Santos terá um reforço para o duelo contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de um virose, Thiago Maia viajou na manhã desta quinta-feira para se encontrar com o elenco no local da partida.

Por conta do problema, o jovem de 20 anos não esteve presenta na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na última quarta-feira, na Ilha do Urubu, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Leandro Donizete atuou ao lado de Renato no revés para os cariocas.

Além de Maia, o técnico Levir Culpi também poderá contar Yuri no embate contra o Atlético-GO. Recuperado de lesão no quadril, o volante também viajou para encontrar a delegação em Goiânia.

Em contrapartida, o comandante não terá Victor Ferraz à disposição. O lateral-direito foi dispensado para acompanhar o nascimento do filho e voltou para São Paulo. Com isso, Daniel Guedes deve começar jogando.

E para o duelo deste sábado, Levir tem apenas uma dúvida na escalação. Mesmo com o desgaste dos atletas, o comandante não deve poupar os titulares e pode apenas sacar Jean Mota para promover a entrada de Caju na lateral esquerda.

Sendo assim, o Peixe deve ir a campo com: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Caju); Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Copete e Kayke.