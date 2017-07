Nilmar faz exames no CT Rei Pelé e pode ser anunciado pelo Santos

O Santos pode anunciar um reforço de peso nos próximos dias. O atacante Nilmar, ex-Corinthians e Internacional, esteve no CT Rei Pelé nesta segunda-feira e realizou exames médicos no clube. Caso seja aprovado pelo DM, ele será contratado.

O jogador ainda tem contrato com o Al-Nasr. Porém, o vínculo com o time dos Emirados Árabes acaba no final deste mês. Sendo assim, Nilmar viria de graça para o alvinegro da Vila. A questão salarial, que já foi um empecilho para a chegada do atacante, não é mais vista como um problema pela diretoria santista.

Sem atuar no Oriente Médio, Nilmar já demonstrou que aceita diminuir seus rendimentos para vestir a camisa do Peixe. Ele ganharia um valor próximo do teto salarial (R$200 mil), em um contrato até o final de 2018. A diretoria do clube, porém, só irá concretizar o negócio assim que saírem os resultados dos exames.

Sabendo do histórico de lesões do atacante, os médicos farão diversas avaliações. Além desta segunda-feira, o jogador irá ao CT Rei Pelé em outros dias desta semana. Os santistas não querem ter o mesmo problema que vêm enfrentando com Cleber. O zagueiro chegou custando R$ 7,3 milhões e tem sofrido com problemas desde o início da temporada, tanto que atuou em apenas 10 partidas.

Nilmar completa 33 anos no próximo dia 14. No começo do ano, ele quase foi contratado pelo São Paulo. Além de passagens por Corinthians, Internacional e Lyon, o atacante também fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2010, com o técnico Dunga.