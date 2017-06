Mesmo preocupado com desgaste, Levir não descarta ‘enxugar’ elenco

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Levir Culpi ainda não teve tempo de conhecer totalmente o elenco do Santos. Afinal, o novo técnico comandou apenas um treino antes do clássico.

Após o duelo com o Verdão, o treinador admitiu que a equipe sentiu bastante o desgaste físico na segunda etapa, tanto que sofreu muita pressão do rival e quase levou o empate.

“Os jogadores se entregaram muito, deram tudo de si. Vários saíram de campo exaustos. A intensidade foi enorme. Precisaremos ajustar a parte física com a comissão técnica. É uma preocupação que eu senti hoje. Temos três campeonatos pela frente, a temporada vai ser longa”, disse Levir.

Mesmo preocupado com as questões físicas, o novo técnico acredita que não terá espaço para os 37 jogadores do elenco e deve fazer algumas dispensas nos próximos meses.

“É possível que a gente diminua o elenco. Acho que são 37 jogadores. Mas temos três competições. Com a intensidade dos jogos, é difícil alguém sem ritmo atuar, prejudica muito.Vamos avaliar”, concluiu o treinador.

Vale lembrar que o presidente Modesto Roma Júnior já afirmou que precisará vender pelo menos algum titular na próxima janela de transferências. Os mais cotados são Zeca e Thiago Maia, que vêm sendo assediados por diversos clubes da Europa.