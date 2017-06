Lucas Lima tem semana decisiva para decidir futuro no Santos

Dentro de campo, Lucas Lima viajará com o elenco do Santos para a ‘final’ contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Rio de Janeiro, pelo confronto de ida das quartas da Copa do Brasil. Fora das quatro linhas, porém, o meia passará momentos ainda mais decisivos na sua carreira.

Sondado pelo Barcelona, o camisa 10 se reúne nesta segunda com Neymar da Silva Santos, pai do craque barcelonista, na NR Sports, empresa responsável pela gestão da carreira de Lucas Lima. O encontro, que também conta com a presença empresário Edson Khodor, tem como objetivo definir detalhes sobre o futuro do meia na próxima temporada.

Apesar disso, qualquer definição só será divulgada a partir do próximo sábado, quando o jogador já estará liberado para assinar um pré-contrato com qualquer equipe do planeta.

Mesmo com as especulações, o clube catalão ainda não apresentou uma proposta para ficar com o camisa 10 a partir de 2018. Além do Barça, clubes da Turquia e Inglaterra também sondaram o meia. Porém, nenhum deles fez contato de forma oficial.

O Santos, por sua vez, já ofereceu um acordo para a renovação de contrato, girando em torno de R$ 41 milhões por quatro anos, entre salários e luvas. Porém, Lucas Lima ainda não se posicionou sobre a oferta. A demora do meia tem deixado a cúpula do Peixe pessimista. Internamente, alguns dirigentes do alvinegro já tratam a saída do camisa 10 como certa.