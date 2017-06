Lucas Lima surpreende médicos e pode voltar contra o Furacão

O Santos deve ter um reforço de peso no duelo contra o Atlético-PR, neste domingo, às 19h (de Brasília), em Curitiba, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque Lucas Lima está completamente recuperado de um estiramento muscular na coxa direita, sofrido na partida contra o Coritiba, no dia 20 de maio, e já voltou a treinar normalmente com bola.

O camisa 10 surpreendeu os médicos do clube. Inicialmente, a expectativa era que o meia retornasse apenas no clássico diante do Palmeiras, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Com isso, Emiliano Vecchio volta para o banco de reservas. Além de Lucas Lima, Bruno Henrique também retorna contra o Furacão. O atacante cumpriu suspensão na vitória sobre o Botafogo, na última quarta.

Porém, Zeca e Ricardo Oliveira devem seguir no departamento médico. Os dois não treinaram durante a semana e dificilmente viajarão para Coritiba.

O provável Santos contra o Atlético-PR será formado por: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Copete (Matheus Ribeiro); Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Bruno Henrique, Bueno e Kayke.