Lucas Lima responderá o Santos na segunda-feira, diz Modesto

A novela para a renovação de Lucas Lima pode chegar ao fim na próxima semana. O presidente do Santos, Modesto Roma, disse na última quinta-feira que o meia prometeu dar resposta sobre a proposta do Peixe na próxima segunda.

“Ele viajou para os jogos contra Flamengo e Atlético-GO. Pediu para responder na segunda-feira. E quem espera há três meses, espera até segunda-feira. Fizemos uma proposta que compensa para o jogador ficar no Brasil. É justa e dentro das condições do clube”, revelou o mandatário, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

A proposta do Alvinegro Praiano é para o camisa 10 permanecer na Vila Belmiro até o fim de 2020, recebendo R$ 41 milhões entre salários e luvas. A demora do meia tem deixado a cúpula do Peixe pessimista.

Atualmente, Lucas Lima vem sendo especulado no Barcelona. Porém, o clube catalão ainda não ofereceu uma oferta oficial para ter o meia em 2018. Mesmo assim, a departamento jurídico do Peixe notificou o Barça por assédio ao jogador.

Atualmente, os direitos do camisa 10 são divididos em três partes: 80% pertencem ao Doyen Sports, 10% à Khoddor Soccer e 10% ao Santos.