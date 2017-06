Liberado para ver nascimento do filho, Ferraz desfalca Santos no Brasileiro

O Santos não terá Victor Ferraz contra o Atlético-GO, neste sábado, às 19h (de Brasília), em Goiânia, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito foi dispensado da viagem pela comissão técnica para acompanhar o nascimento do seu primeiro filho em São Paulo.

Com isso, Daniel Guedes deve receber uma nova oportunidade entre os titulares do Peixe na temporada. Na vitória sobre o Atlético-PR, no último dia 11, Ferraz foi vítima de forte gripe e também foi cortado, fazendo o jovem de 23 começar jogando. Na ocasião, ele acabou sendo expulso no segundo tempo após a arbitragem entender que ele estava ‘retardando o jogo’.

A delegação do Santos embarcou para Goiânia no início da tarde desta quinta-feira, depois da derrota por 2 a 0 para o Flamengo, na Ilha do Urubu, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O elenco treina na academia do hotel na capital goiana ainda nesta quinta e fará trabalhos no campo apenas na sexta.

O goleiro Vladimir também foi dispensado pela comissão técnica. Um parente do jogador morreu na Bahia, seu estado natal. Sendo assim, o jovem João Paulo ficará no banco contra o Atlético-GO.

Thiago Maia e Yuri, recuperados de virose e lesão no quadril, respectivamente, viajaram para encontrar o elenco em Goiânia e voltam a jogar neste sábado. Por fim, o volante Alison e o meia Serginho, que não podem jogar a Copa do Brasil pois voltaram ao Peixe depois do período de inscrição, ficam novamente à disposição do técnico Levir Culpi para o duelo válido pelo Brasileirão.